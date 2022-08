ML – Milan, attesa per Origi: le ultime da Milanello

Le ultime da Milanello in vista del test amichevole contro il Vicenza, l’ultima partita prima dell’inizio della stagione: l’allenamento di De Ketelaere, Origi e Pobega

Charles De Ketelaere è pronto per il Vicenza. Le sensazioni positive di ieri hanno trovato conferme nella giornata di oggi. Stamani la squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare a Milanello e il talento belga ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo.

L’ex Brugge sarà dunque in campo sabato, contro i biancorossi per uno spezzone. Un’ottima notizia per tutto il mondo Milan, che potrà gustarsi i primi minuti di De Ketelaere con i colori del Diavolo. Verso la convocazione anche Tommaso Pobega, che negli ultimi giorni aveva dovuto fare i conti con qualche problema fisico. L’ex Torino era rientrato già nella giornata di ieri e oggi ha svolto l’intero lavoro con la squadra.

Il Milan è a caccia di un nuovo centrocampista, dopo che ha visto sfumare definitivamente Renato Sanches, ma la speranza di tutti è che Pobega possa riuscire ad imporsi e già da Vicenza avrà modo di dimostrare di che pasta è fatto.

Il punto su Origi

Chi non si vedrà nell’ultima amichevole pre-campionato è invece Divock Origi. L’attaccante – come appreso dalla redazione di MilanLive.it – anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. Per rivedere l’ex Liverpool con la squadra bisognerà ancora aspettare.