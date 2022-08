Calciomercato Milan, novità a centrocampo: 4 nomi mai fatti finora

Milan News: quattro nomi nuovi per il centrocampo dei rossoneri secondo Sky Sport, in perfetta linea con il progetto del club rossonero. Prospetti importanti per potrebbero esplodere sotto la guida di Pioli.

Quattro nuovi nomi per il centrocampo del Milan secondo Sky Sport. Dopo l’acquisto di De Ketelaere, in casa rossoneri c’è una fase di riflessione. Per completare la rosa di Pioli servono un centrocampista e un difensore centrale per colmare i buchi lasciati da Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Per quanto riguarda la mediana, oggi sono sfumati definitivamente due obiettivi: Renato Sanches e Chukwuemeka sono stati annunciati dai loro nuovi club, rispettivamente PSG e Chelsea. I rossoneri per adesso non hanno un obiettivo chiaro e annunciato. Stanno sondando vari terreni, fra cui quello di Matar Sarr del Tottenham e Seko Fofana del Lens. Ma come riportato da Sky Sport bisogna fare attenzione a questi quattro nomi. Potrebbero diventare dei seri obiettivi per il mercato del Milan.

Due profili dalla Ligue 1

Maldini e Massara hanno un modus operandi abbastanza chiaro. Si guarda molto all’estero, a profili giovani che possano portare qualcosa di nuovo nel campionato italiano. La Francia è un paese particolarmente apprezzato dai dirigenti rossoneri e anche dagli scout (basti pensare a uno degli ultimi arrivati, Yacine Adli). E proprio in Ligue 1 ci sono due profili che potrebbero fare al caso del Milan: si tratta di Jean Onana del Bordeaux e Ibrahima Sissoko dello Strasburgo (la stessa squadra con cui i rossoneri hanno trattato per molti mesi Simakan l’anno scorso).

Occhio anche in Serie A

Non solo Ligue 1, il Milan guarda anche in campionati minori (in questo caso l’esempio De Ketelaere è calzante). Fra quelli attenzionati dai talent scout rossoneri c’è la massima serie danese dove gioca il Midtjilland, squadra di Raphael Onyedika, un centrocampista che potrebbe fare proprio al caso di Stefano Pioli. E per finire anche uno sguardo in Serie A: Adrian Tameze dell’Hellas Verona è un profilo che a Maldini e Massara potrebbe piacere, sicuramente quello più vicino a Kessie per caratteristiche.