Esordio De Ketelaere, doppia conferma: l’amichevole da non perdere

La conferma di Pioli e di De Ketelaere sull’amichevole di domani tra Vicenza e Milan, appuntamento che precede il debutto.

Grande attesa in casa Milan per la presenza di Charles De Ketelaere, il fantasista che finalmente arricchirà la trequarti rossonera e migliorerà la qualità della rosa di mister Pioli.

Tutti i tifosi milanisti non vedono l’ora di ammirare il neo acquisto sul campo. C’è chi lo conosce bene, perché lo ha seguito ai tempi del Club Bruges e nelle apparizioni con la Nazionale belga. Chi invece non ha ancora ben chiare le sua caratteristiche e attende di giudicarlo in maglia milanista.

L’occasione sarà l’amichevole di domani, il test che anticiperà di fatto il debutto stagionale del Milan contro l’Udinese di sabato 13 agosto. Intanto domani sera, alle ore 19, i campioni d’Italia chiuderanno la preparazione estiva sfidando il Vicenza in trasferta.

Pioli e De Ketelaere confermano: il belga giocherà a Vicenza

Oggi è arrivata una doppia conferma sul fatto che Charles De Ketelaere giocherà già domani allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Il giovane fantasista ex Bruges sarà a disposizione del Milan per questa prima sgambata in rossonero.

Nell’intervista odierna alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha ammesso di poter già contare parzialmente su CDK: “Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese. Ci sono aspettative importanti ma è giusto dargli tempo, io per primo gli ho detto di non avere fretta”.

Dunque qualche minuto nel finale dell’amichevole Vicenza-Milan, per valutare soprattutto la condizione atletica di De Ketelaere. Il quale sarà poi impiegato nell’allenamento congiunto con la Pergolettese previsto per dopodomani a Milanello.

Lo stesso fantasista poco fa nella conferenza stampa di presentazione ha confermato il tutto: “Si, sono pronto per giocare. Non vedo l’ora di poter essere a disposizione del mister, il quale mi ha detto di darmi un po’ di spazio. Devo subito dimostrare sul campo cosa so fare”.

Panchina inizialmente per De Ketelaere contro il Vicenza di Francesco Baldini, squadra della Serie C italiana. Possibile che Pioli voglia puntare su un undici titolare molto simile a quello che vedremo una settimana dopo contro l’Udinese. Questa la possibile formazione per domani sera al Menti:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud.