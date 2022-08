Pobega, ufficiale il rinnovo col Milan: il comunicato

Adesso è ufficiale. Tommaso Pobega ha rinnovato il suo contratto col il Milan. A comunicarlo è il club rossonero con una nota sul proprio sito…

L’indiscrezione l’avevamo comunicata soltanto qualche ora fa, ma adesso è arrivata la piena ufficialità. Tommaso Pobega ha rinnovato il suo contratto con l’AC Milan. Un prolungamento che conferma che il giocatore è parte integrante del progetto del club e dell’area tecnica.

Di seguito il comunicato ufficiale del Milan che riporta del rinnovo di Pobega:

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027. Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan.

Prolungamento di ulteriori due anni dunque, dato che il precedente contratto aveva scadenza il 30 giugno 2025. Probabilmente seguirà anche un adeguamento dell’ingaggio a Tommaso, che nelle ultime stagioni, seppur in prestito, ha dimostrato una crescita netta. Il rinnovo dimostra che il Milan ha seriamente intenzione di puntare su di lui nelle prossime stagioni.

Con la partenza di Franck Kessie, Pobega è tornato per tappare il vuoto lasciato dall’ivoriano. Sicuramente, rispetto all’ex Presidente, Tommaso ha caratteristiche diverse ma che comunque possono essere molto utili alle idee di Stefano Pioli. Da prodotto puro del Settore Giovanile rossonero, il classe 1999 è adesso pronto a ritagliarsi uno spazio importante in Prima Squadra.

Maldini, Massara e Pioli credono in lui. Non ci resta che aspettare l’inizio del campionato per vedere Pobega all’opera e capire come verrà inserito nei tatticismi del mister. Le amichevoli hanno dato qualche indizio, ma il recente infortunio ha messo ai box il giocatore per qualche giorno. Adesso è pronto a rientrare!