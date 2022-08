Addio Milan: accordo raggiunto, cessione imminente

Il Milam ha raggiunto l’accordo per un’altra cessione, l’affare è in dirittura d’arrivo e dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. L’intesa è stata raggiunta nella serata di ieri: risolti gli ultimi dettagli, manca solo l’annuncio.

Dopo l’acquisto di De Ketelaere, il mercato in entrata del Milan è in fase di stallo. Non quello in uscita, sempre molto attivo. Maldini ha sfoltito parecchio la rosa di Stefano Pioli con diverse cessioni, alcune in prestito e altre a titolo definitivo. Su tutte quella di Samu Castillejo, passato al Valencia ad un anno dalla scadenza del contratto. Adesso, come raccolto dalla nostra redazione, è tutto apparecchiato per un’altra cessione: l’accordo è stato finalmente raggiunto, l’affare è in dirittura d’arrivo.

L’intesa definitiva è stata trovata nella serata di ieri. Il Milan lo sta cedendo in Serie B, precisamente al Cosenza, dove è già andato l’attaccante Marco Nasti, in prestito secco. Stavolta invece in Calabria ci va un centrocampista ed è Marco Brescianini, anche lui via in prestito. Un’esperienza importante per l’ex Primavera, l’ennesima nella serie cadetta dopo quelle con la Virtus Entella e il Monza lo scorso anno. Rientrato alla base, la società di via Aldo Rossi ha finalmente risolto il suo futuro con l’ennesimo prestito in B.

Brescianini vestirà la maglia del Cosenza e lì ritroverà Marco Nasti, un altro giocatore di proprietà del Milan. I due sono particolarmente attenzionati dal club, in particolar modo l’attaccante, autore di una stagione straordinaria lo scorso anno in Primavera (ed è anche più giovane). Il centrocampista invece finora non ha convinto granché, ma a quanto pare i rossoneri vogliono dargli un’altra occasione di mettersi in mostra. Al Cosenza potrà provare a dimostrare le sue qualità.