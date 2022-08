ML – Giroud, Kjaer e Bakayoko out per Vicenza-Milan: il motivo

Le ultimissime sulla formazione del Milan che affronterà oggi il Vicenza. Tre calciatori non saranno a disposizione di mister Pioli.

Manca circa un’ora e il Milan scenderà in campo per l’ultimo test match estivo. Dopo di che sarà solo occhi sulla prima di campionato contro l’Udinese di sabato prossimo.

Oggi intanto i rossoneri sfideranno il Vicenza, squadra retrocessa da poco in Serie C ma con velleità da grande piazza. La sfida del Romeo Menti comincerà esattamente alle ore 19:00.

Poco fa il Milan ha comunicato l’undici ufficiale scelto da Stefano Pioli per questa sfida. La sorpresa è l’assenza tra i titolari di Olivier Giroud, che sembrava destinato a partire come sempre dall’inizio.

Come appurato dalla nostra redazione, Giroud salterà quest’ultima amichevole precampionato per via di un affaticamento muscolare non grave, subito negli ultimi allenamenti. Pioli ha deciso così di non rischiare il proprio numero 9 titolare.

Altri due calciatori indisponibili per Vicenza-Milan

Giroud dunque riposerà e non sarà probabilmente disponibile neanche per uno spezzone. Lo stesso vale per altri due elementi della rosa di Stefano Pioli, che salteranno il test serale.

Si tratta di Simon Kjaer e Tiemoué Bakayoko. Nessun problema specifico né per il veterano danese né per il mediano francese. Bensì solo una gestione accorta per le loro questioni muscolare (in particolare Kjaer, rientrante da 6 mesi di stop) e dunque da non rischiare quest’oggi a Vicenza.

Possibile che entrambi vengano risparmiati dall’amichevole di oggi per essere poi in campo domani nell’allenamento congiunto con la Pergolettese, previsto a Milanello come ulteriore test tattico ed atletico in vista dell’ultima settimana di precampionato.