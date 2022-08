“Non prenderò una decisione alla leggera”, l’annuncio del centrocampista

Il centrocampista osservato speciale del Milan ha parlato in maniera dettagliata del suo futuro. Non ha escluso una possibilità…

Continua la caccia al centrocampista di Paolo Maldini e Frederic Massara. Persi Renato Sanches prima e Carney Chukwuemeka poi, i due dirigenti rossoneri si sono messi alla disperata ricerca di un profilo alternativo per la mediana del Milan. Non un impresa semplice a questo punto dell’estate, dato che a breve cominceranno i campionati e si è alla ricerca di un investimento low-cost.

Ad ogni modo, la lista degli osservati di Maldini e Massara è adesso lunghissima. L’obiettivo ideale del Milan è quello di trovare un giocatore talentuoso di giovane età e dai costi contenuti. In tal senso piacciono particolarmente i profili di Pepe Matar Sarr del Tottenham (19), Raphael Onyedika del Midtjylland (21) e Jean Onana del Bordeaux (22).

Ma il duo dirigenziale rossonero non si sta “privando” di prendere in considerazione dei profili anche più maturi. Come Tameze del Verona (28) e Seko Fofana del Lens (27). Soprattutto quest’ultimo è riuscito a mettersi ben in mostra in Ligue 1. Un gigante del centrocampo con tanti gol e assist nelle gambe. Hanno impressionato le prestazioni dell’ex Udinese in Francia, che non a caso quest’estate è diventato uno dei nomi più discussi sul mercato.

Il Paris Saint Germain si è interessato con decisione al suo profilo, salvo poi Galtier e Campos puntare tutto su Renato Sanches. Adesso, Fofana è nel mirino del Milan, anche se il Lens chiede ben 20 milioni per cederlo. Intanto, Seko ha parlato del suo futuro facendo chiarezza.

Fofana: “Può succedere di tutto”

Intervistato da FootMercato, Seko ha puntualizzato di trovarsi molto bene al Lens, ma che non sa cosa può riservargli questo mercato. “Per il momento sono all’RC Lens, sono molto felice di essere qui, di potermi allenare con i miei compagni, di migliorare in questa preparazione. Ufficialmente sono qui. Dopodiché, tutto è possibile. Io voglio divertirmi e prendo tutto quello che posso prendere. Siamo in un periodo di mercato in cui c’è molta riflessione. Puoi dire a te stesso che rimarrai o che te ne andrai, non lo sai davvero”.

Insomma, Fofana non ha chiuso le porte ad un trasferimento. Sa di poter contare su un ambiente sereno come quello del Lens, ma allo stesso tempo cela la volontà di unirsi ad un club di maggiore livello, e che magari possa giocare in Europa: “Oggi le cose stanno andando molto bene, ci sono stati nuovi acquisti, abbiamo una squadra completa e non vedo perché dovrei pensare di andarmene. Ma le cose possono succedere, la finestra di mercato non è finita, è vero che è una situazione in cui molte persone si fanno domande. Le ultime due stagioni sono passate in fretta e ho ancora voglia di divertirmi. Sono sicuro che non prenderò una decisione alla leggera”.