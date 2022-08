Daniel Maldini, debutto super: subito in gol in Coppa Italia – VIDEO

Grande exploit al debutto con la maglia dello Spezia per il figlio d’arte, che è sempre di proprietà del Milan ma ceduto in prestito.

Il Milan non guarda solo in casa proprio, ma deve stare attento e valutare pure i suoi giovani in prestito in altri lidi. Quei talenti mandati a fare esperienza altrove ma che sono ancora legato alla casa madre rossonera.

Uno di questi è Daniel Maldini. Il giovane fantasista e figlio d’arte è stato ceduto in prestito allo Spezia. Il classe 2001 è alla prima esperienza lontano da Milanello e tenterà di imporsi per meritare un futuro in maglia rossonera.

Oggi Maldini ha debuttato in gare ufficiali con la maglia dei liguri ed è arrivata subito la prima soddisfazione. Lo Spezia ospitava il Como nel pomeriggio allo stadio Picco, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Partito inizialmente dalla panchina, Daniel Maldini è stato gettato nella mischia al 78′ minuto, al posto del bomber Nzola. Un debutto breve ma intenso, visto che il figlio del grande Paolo ha subito trovato la prima rete con la maglia spezzina. Su cross di Reca, Maldini in spaccata ha trovato la rete del 5-1 finale con cui i suoi hanno eliminato il Como.

Un bel segnale quello del 21enne scuola Milan, che sicuramente avrà fatto piacere al club rossonero ad al celebre papà. In campo oggi anche un altro milanista in prestito, ovvero il difensore Mattia Caldara, ceduto a titolo temporaneo allo Spezia con diritto di riscatto da 3 milioni di euro.