Tonali infortunato in Vicenza-Milan: esce dal campo da solo

Infortunio per Sandro Tonali nel corso di Vicenza-Milan: il centrocampista è uscito da solo dal campo senza passare dalla panchina.

Il Milan è in campo a Vicenza nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. Sul risultato di 4-1, poco dopo l’inizio del secondo tempo, è uscito dal campo Sandro Tonali senza passare dalla panchina. Il centrocampista si toccava l’inguine ed è uscito con la faccia un po’ imbronciata. Anche Stefano Pioli aveva un’aria preoccupata, ma per adesso non ci sono indiscrezioni né notizie certe sulle condizioni di Tonali.

C’è massima preoccupazione ovviamente in vista dell’esordio in campionato fra sette giorni. Sandro è un giocatore importante, da quest’anno ancora di più visto l’addio di Kessie; se dovessero arrivare cattive notizie, non è da escludere che la società acceleri per l’acquisto del nuovo centrocampista. Ma queste sono solo ipotesi, in attesa di aggiornamenti da Vicenza sulle condizioni di Sandro.