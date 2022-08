Vicenza-Milan, risultato amichevole in diretta: le formazioni ufficiali

Sono state pubblicate le formazioni ufficiali del match tra Vicenza e Milan, ultima amichevole estiva dei rossoneri in questo 2022.

Tutto pronto allo stadio Romeo Menti di Vicenza, dove il Milan a breve scenderà in campo per l’ultimo test amichevole dell’estate. Una sfida che anticipa di fatto l’esordio in campionato di sabato prossimo contro l’Udinese.

Un’altra trasferta ed un altro test probante per il Milan di Pioli, reduce dal 2-0 sul campo del Marsiglia che ha confermato l’ottimo stato di forma della squadra. Tanta attesa per questa nuova sfida, anche per vedere all’opera l’ultimo arrivato Charles De Ketelaere che dovrebbe scendere in campo per uno spezzone.

Fischio d’inizio in terra vicentina alle ore 19 in punto. Il Milan dopo aver giocato contro club internazionali del calibro di Colonia, ZTE, Wolfsberger e Marsiglia se la vedrà contro la formazione di Serie C guidata dal tecnico Francesco Baldini.

Ufficiali le formazioni delle due contendenti; Stefano Pioli ha scelto di far riposare Olivier Giroud in questa ultima amichevole, testando Ante Rebic come prima punta di movimento. Torna invece dal 1′ minuto nel ruolo di esterno sinistro Rafael Leao.

VICENZA (3-5-2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Begic; Ferrari, Rolfini. All: Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All: Pioli.