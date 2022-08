Vicenza-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Ecco dove poter seguire in diretta il match amichevole dello stadio Menti tra Vicenza e Milan, che comincerà alle ore 19 in punto.

Sesta amichevole stagionale, e l’ultima prima dell’inizio del campionato, per il Milan di Stefano Pioli. Questa sera i campioni d’Italia in carica se la vedranno sul campo del Vicenza a partire dalle ore 19 in punto.

Dopo le recenti sfide internazionali, soprattutto l’ultima vincente sul campo dell’Olympique Marsiglia, il Milan torna in Italia e affronta la squadra allenata da Francesco Baldini. Il Vicenza, retrocesso in Serie C dopo l’ultima stagione, parte per essere una delle squadre più competitive del suo campionato.

Mister Pioli proverà la formazione che probabilmente vedremo tra sette giorni a San Siro, quando il Milan debutterà nel campionato di Serie A 2022-2023 contro l’Udinese. Quindi spazio ai volti noti e poche sorprese o esperimenti. Grande curiosità per l’ultimo arrivato Charles De Ketelaere, convocato per il match ma inizialmente solo in panchina.

Vicenza-Milan: dove vederla in streaming e diretta tv

Come detto l’amichevole di oggi sabato 6 agosto è programmata allo stadio Romeo Menti di Vicenza alle ore 19:00. Come per le amichevoli precedenti estive, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Sportitalia, che si è assicurata l’esclusiva sui test match dei rossoneri.

Basterà quindi sintonizzarsi sul canale 60 del Digitale Terrestre per assistere alla diretta di Vicenza-Milan. Chi non potrà usufruire di un televisore o non sarà a casa, potrà comunque utilizzare il servizio streaming dell’emittente, sul sito sportitalia.com, o anche della app ufficiale scaricabile sui vari dispositivi mobili.