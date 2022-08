Calciomercato Milan, Maldini fa sul serio: sì a questa formula

Gianluca Di Marzio ha confermato l’interesse del Milan per il centrocampista. Attenzione però alla Juventus, pronta anche lei a fare sul serio…

Continua la disperata ricerca di Paolo Maldini e Frederic Massara di un nuovo centrocampista per Stefano Pioli. Sappiamo bene che il reparto della mediana è incompleto, sia in termini qualitativi che quantitativi. Ancor di più dopo l’infortunio rimediato da Sandro Tonali nell’amichevole contro il Vicenza.

C’è una certa preoccupazione attorno alle condizioni di Sandro, e soltanto i prossimi giorni potranno darci notizie più certe. Gli esami specifici verranno effettuati nella giornata di domani. Intanto, la dirigenza del Milan si era già messa alla ricerca di un nuovo mediano che potesse sostituire l’ormai ex rossonero Franck Kessie. Conosciamo tutti la vicenda Renato Sanches, che da promesso al Milan ha alla fine scelto il Paris Saint Germain.

Perso Sanches, Maldini e Massara si sono concentrati su altri profili. Essenzialmente profili non troppo blasonati come Seko Fofana del Lens, o Tameze dell’Hellas Verona, o ancora Ibrahima Sissoko dello Strasburgo e Onana del Bordeaux. Ma non soltanto. Nel mirino del Milan è finito anche un centrocampista italiano che si è fatto ben notare nell’ultima stagione. Giovane e dall’ottimo potenziale potrebbe essere molto utile anche per un discorso di liste data l’italianità.

Attenzione, però, perchè Gianluca Di Marzio ha annunciato la discesa in campo della Juventus per lo stesso centrocampista azzurro.

Milan, Maldini fa sul serio per il centrocampista: c’è la formula

Pochi minuti fa Gianluca Di Marzio sul proprio sito ha fatto sapere che la Juventus ha allacciato i contatti con il Sassuolo per Davide Frattesi, lo stesso centrocampista in orbita Milan. Il giornalista ha fatto sapere che la dirigenza bianconera deve ancora decidere se puntare su un regista come Paredes del Paris Saint Germain o su una mezzala come Frattesi appunto. Al momento, dopo l’infortunio di Pogba, le idee non sono chiare.

Ma intanto i contatti sono iniziati tra i due club, e sappiamo bene quanto il Sassuolo e la Juventus vadano molto d’accordo. Davide Frattesi era stato ad un passo dalla Roma ad inizio estate, ma le alte richieste dei neroverdi hanno fatto sfumare la trattativa. In attesa di passi più concreti dei bianconeri, Di Marzio conferma che sul centrocampista del Sassuolo si è mosso concretamente anche il Milan.

Il nome del classe 1999 potrebbe prendere quota ancor di più dopo l’infortunio di Sandro Tonali. Gianluca Di Marzio parla già di una possibile formula per convincere il Sassuolo a cedere Frattesi, ovvero il prestito con obbligo di riscatto.