De Ketelaere, la Pergolettese colpita dal suo talento: i complimenti sui social

Charles De Ketelaere ci ha messo poco a lasciare tutti senza fiato. La sua prima da titolare nell’amichevole ha impressionato anche gli avversari…

Non poteva esserci inizio migliore per Charles De Ketelaere. Se ieri contro il Vicenza aveva avuto a disposizione pochissimi minuti, oggi contro la Pergolettese ha avuto maggiore spazio per mettersi in mostra. E c’è riuscito al meglio il neo arrivato, dato che ha messo a segno una tripletta nel primo tempo della gara.

Prima su rigore di destro, poi di mancino su azione, e infine di testa su sviluppi di calcio d’angolo. Charles De Ketelaere ha dimostrato di essere un giocatore offensivo completo e di tutto rispetto. Ricordiamoci che ha soltanto 21 anni e certo l’avversario di oggi era di basso livello, ma le sue qualità sono sin troppo evidenti.

La sua prestazione di oggi ha stupito tutti tra tifosi, staff tecnico rossonero e avversari. La Pergolettese è rimasta molto colpita dai lampi calcistici di Charles. E non a caso lo ha definito già un campione subito dopo la gara. Difatti, il club di Serie C ha pubblicato sui propri canali social una foto di De Ketelaere insieme al Team Manager della Pergolettese Marino Bussi. Sotto al post la scritta “Oggi ci ha fatto una tripletta ma è un grande campione”.

Insomma, davvero un bell’omaggio quello del club lombardo al nuovo giocatore del Milan. È chiaro che il suo talento è saltato subito all’occhio. Noi non aspettiamo altro di vedere De Ketelaere all’opera in gare più competitive e prestigiose per conoscere le sue grandi potenzialità.