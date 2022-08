È arrivata l’ufficialità: Milan, un’altra cessione

Ufficiale: il Milan ha completato un’altra cessione. In questi minuti è arrivato il comunicato sul sito del club rossonero.

Il Milan ha ufficializzato l’ennesima cessione di questo calciomercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lavorato molto per sfoltire la rosa di Stefano Pioli. In tanti sono stati ceduti in prestito, in particolar modo gli ex Primavera sui quali c’è ancora una certa attenzione da parte della società.

Fra quelli più noti c’è Daniel Maldini allo Spezia e Marco Nasti al Cosenza. E proprio con quest’ultimo club, attualmente in Serie B, si è appena conclusa positivamente un’altra trattativa.

Marco Brescianini è infatti passato ufficialmente in prestito al Cosenza. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini al Cosenza Calcio“.