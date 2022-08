Infortunio Tonali, gli aggiornamenti: le condizioni del centrocampista

Come sta Sandro Tonali: il centrocampista si è infortunato poco dopo l’inizio del secondo tempo dell’amichevole Vicenza-Milan. Gli aggiornamenti da Milanello.

Nella bella ed entusiasmante prestazione del Milan a Vicenza ci sono due brutte notizie: gli infortuni di Junior Messias e, soprattutto, di Sandro Tonali. Per il primo si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra, mentre per il centrocampista un problema ai flessori da valutare. I tifosi sono preoccupati in vista dell’esordio contro l’Udinese fra meno di una settimana. L’ex Brescia quest’anno sarà ancor più importante vista l’assenza di Kessie; i tifosi in queste ultime settimane di mercato si aspettano un rinforzo a centrocampo ma non è detto che arrivi. Intanto è stato rinnovato il contratto di Tommaso Pobega. Ma come sta Sandro?

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, Tonali si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani; solo dopo si saprà con certezza l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. La speranza è che l’esito sia positivo e che il centrocampista possa tornare immediatamente in campo contro l’Udinese fra una settimana. Da Milanello comunque filtra ottimismo, c’è serenità. Lo stesso vale anche per Messias, mentre Olivier Giroud, assente ieri a Vicenza per un affaticamento muscolare, ha svolto oggi un allenamento personalizzato.