L’ex boccia il Milan: “Scudetto? Inter e Juve in prima linea”

Parla l’ex Milan: “La lotta Scudetto vedrà in prima linea Juventus e Inter”. Per la squadra di Stefano Pioli, solo la seconda fascia. Le sue dichiarazioni

Non è il Milan la squadra da battere. E’ basta una calda estate a ribaltare le gerarchie: gli uomini di Stefano Pioli sono i campioni d’Italia in carica. Uno Scudetto arrivato dopo una lunga cavalcata, che ha premiato la squadra migliore, che è riuscita a vincere nonostante i diversi errori arbitrali contro.

Oggi, però, secondo molti addetti ai lavori, per lo Scudetto è una sfida tra Inter e Juventus. Ne è convinto anche un ex Milan, come Demetrio Albertini: “Prendendo in esame le operazioni effettuate finora sul mercato credo che l’Inter e la Juventus sulla carta abbiano qualcosa in più. A mio avviso lo scorso anno i rossoneri non hanno vinto per il fattore sorpresa ma per aver sublimato un lavoro iniziato due anni e mezzo fa. Piuttosto penso che sia la storia dei calciatori, acquistati per Inzaghi e Allegri, a fare la differenza. L’Inter ha riportato in Italia Lukaku, che sposta gli equilibri”.

Griglia di partenza – “La Juve è in prima fascia con l’Inter. La Roma non si può nascondere ed è in seconda fascia con Milan, Napoli e Atalanta”

Curiosità per De Ketelaere

Colpo De Ketelaere: “E’ un’operazione perfettamente in linea con la filosofia del club – prosegue Albertini -. Non a caso è proprio il belga il giocatore per il quale nutro maggiori curiosità. È giovane, ma ha già alle spalle gare di Champions. Ha talento, può essere schierato in diverse posizioni dell’attacco e penso che con Pioli abbia ancora enormi margini di crescita”.