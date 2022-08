Milan: ultima amichevole, poi testa all’Udinese

Dopo il successo contro il Vicenza, ultima amichevole, in programma stamani, contro la Pergolettese: spazio ai calciatori che hanno giocato meno ieri

Comincerà domani la settimana che porta a Milan-Udinese. I campioni d’Italia apriranno il campionato, sfidando i friulani. Un avversario, che negli ultimi anni, ha sempre creato dei problemi al Diavolo.

Nei prossimi giorni capiremo chi sarà indisponibile. Le attenzioni principali sono rivolte a Sandro Tonali. Le sue condizioni verranno valutate con gli accertamenti del caso. La sua presenza sabato a San Siro, dopo il problema al flessore, è chiaramente in dubbio. Rischia fortemente di non esserci anche Divock Origi, che non ha ancora giocato un minuto con i colori rossoneri addosso.

Per quanto riguarda Junior Messias, fermatosi per un trauma distorsivo caviglia destra, e Olivier Giroud (affaticamento), non dovrebbero esserci problemi ma è meglio attendere sviluppi nei prossimi giorni.

Ultima sgambata

Oggi, nel frattempo, andrà in scena l’ultima amichevole stagionale del Milan. Dopo la partita contro il Vicenza, i rossoneri sono pronti a sfidare la Pergolettese. Una sgambata, che andrà in scena a Milanello, a porte chiuse, alle ore 10.45.

Una partita che servirà a dar minuti a quei calciatori che ieri non sono scesi in campo o hanno giocato poco Ci sarà modo, dunque, di rivedere Simon Kjaer e verosimilmente anche Bakayoko, che ieri non erano nemmeno in panchina.

Toccherà, molto probabilmente, anche ad Adli, Pobega, Lazetic e Charles De Ketelaere, sul terreno di gioco del Menti per soli 15 minuti . La Pergolettese, squadre di Crema, che nei giorni scorsi ha sfidato l’Inter, milita nel campionato di Serie C.