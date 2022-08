“Pioli is on fire” al concerto di Bob Sinclair: la reazione del DJ è tutta da ridere

Il video che sta circolando sui social è tutto da ridere. Il DJ internazionale ha sentito per la prima volta “Pioli is on fire”…

Sappiamo bene quanto “Pioli is on fire” stia infiammando l’estate dei tifosi rossoneri. Una canzone, rivisitazione della famosissima Freed from desire, che simboleggia al meglio lo Scudetto conquistato dal Milan la scorsa stagione. Il motivetto viene ormai cantato ovunque. Discoteche, matrimoni e feste di qualsiasi tipo.

Certo, juventini e nerazzurri non saranno così contenti di sentire così spesso la celebrazione del successo del Milan, ma oramai il fatto è diventato simpatico e per nulla criticato. Nelle ultime ore sta girando sui social un video tutto da ridere, dove Bob Sinclar, uno dei DJ più famosi al mondo, sente per la prima volta cantare la folla il celebre motivo “Pioli is on fire” sulle note di Freed from desire. Ovviamente in una discoteca italiana!

Le immagini mostrano la faccia di Sinclar evidentemente sorpreso, e che non capisce il perché la canzone venga storpiata. Lecitamente aggiungeremmo, dato che il DJ non è italiano e non può conoscere il motivo della rivisitazione del ritornello. Di seguito il video in questione: