Dal sogno Milan al Torino: dopo un anno tutto è cambiato

Il calciatore, seguito dal Milan nella sessione di calciomercato del 2021, è oggi arrivato in Italia: vestirà la maglia del Torino

Ha animato il calciomercato estivo del 2021, oggi, finalmente, è sbarcato in Italia. Nikola Vlasic lo scorso anno è stato cercato con insistenza dal Milan: i tentativi del club rossonero – come tutti ricorderete – non sono sono andati a buon fine. Il croato classe 1997, che sognava di vestire il rossonero, lasciò, comunque, il CSKA Mosca, volando in Inghilterra.

La stagione di Vlasic, con la maglia del West Ham, però, non è stata per nulla esaltante. Diciannove partite giocate in Premier League e un solo goal, nel 4 a 1 al Watford. Il croato è stato impiegato in posizione da trequartista ma anche sugli esterni, sia a destra che a sinistra, senza convincere.

L’Italia nel destino

E’ così arrivata la decisione, da parte del West Ham, di lasciarlo partire, in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe stato offerto, nuovamente, al Milan, senza successo.

Oggi Vlasic, come detto, è sbarcato in Italia, ma niente Milano. E’ arrivato a Torino: domani svolgerà le visite mediche prima di legarsi alla squadra di Ivan Juric. Come riporta Sky Sport, il croato arriva in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Al giocatore 2,5 milioni di euro netti.