Sky – Milan, ottima notizia: è rientrato a Milanello!

Il rossonero ha fatto ritorno al centro sportivo per continuare il suo percorso di recupero: una notizia che porta ottimismo

Il Milan si sta preparando nella settimana che porta all’esordio stagionale. I rossoneri ospiteranno l’Udinese a San Siro nella partita che aprirà la Serie A 2022-23 sabato 13 agosto alle 18:30.

Stefano Pioli spera ovviamente di poter avere la rosa al completo, o quasi, per l’inizio del campionato. C’è da dire che al momento la situazione invita ad essere ottimisti. Non preoccupano le condizioni di Olivier Giroud, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato am che nei prossimi giorni si riaggregherà al gruppo e sarà regolarmente a disposizione per la prima di campionato.

Col gruppo ha lavorato anche Divock Origi, altra notizia confortante. Riguardo le condizioni di Sandro Tonali, c’è da dire che il giocatore verrà valutato progressivamente. Ma l’assenza di lesioni è stata già la migliore notizia. Probabile che l’ex Brescia possa tornare a disposizione già dalla trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La notizia più interessante però ce la da Sky Sport, tramite l’inviato Peppe Di Stefano, che racconta che Zlatan Ibrahimovic si è rivisto Milanello. lo svedese quindi ora è presente al centro sportivo di Carnago per continuare il lavoro di fisioterapia e recuperare dall’infortunio al ginocchio. Ibra si era operato poco dopo la fine del campionato e le previsioni più ottimistiche parlavano addirittura di un rientro a gennaio. L’ambiente rossonero intanto non può che essere contento della sua presenza al centro sportivo.