Milan, effetto Scudetto: aumenta il numero di tifosi in Italia

L’ultima stima sul numero di tifosi in Italia divisi per squadra del cuore. Ottimo aumento per il Milan grazie all’ultimo titolo.

La passione per il calcio, ed in particolare per la propria squadra del cuore, è qualcosa di innato. Una sorta di innamoramento improvviso ed inspiegabile e che spesso va avanti per tutta la vita.

A volte però servono le vittorie, i trionfi ed i grandi campioni per far avvicinare nuovi appassionati e tifosi nuovi di zecca ad una squadra. Lo dicono anche i numeri, nella stima effettuata dal portale Sporteconomy.it.

Il suddetto sito web ha raccolto le percentuali di crescita o decrescita dei tifosi italiani per ogni singola squadra, rispetto ad un anno fa. Il Milan campione d’Italia, quasi in maniera ovvia, ha ottenuto numeri maggiori proprio grazie alla vittoria dello Scudetto.

La passione per il Milan cresce: seconda solo alla Juventus

I venti club che hanno disputato l’ultimo campionato di Serie A, quello stagione 2021-2022, hanno complessivamente 24 milioni e 562 mila tifosi, lo 0,16% in meno rispetto alla stagione precedente.

Il Milan, grazie al progetto vincente ed allo Scudetto conquistato a maggio scorso, ha ottenuto un incremento di tifo davvero invidiabile. Nell’ultimo biennio ha accumulato circa mezzo milione di tifosi in più, con un +13% davvero invidiabile. Ad oggi le stime contano circa 4 milioni e 167 mila tifosi in tutto il paese.

Con questi numeri il Milan appare la seconda squadra italiana più tifata, alle spalle della solita Juventus. Il club bianconero conta ancora 8 milioni e 56 mila tifosi in tutta Italia, nonostante nell’ultimo biennio la Vecchia Signora non sia riuscita più a replicare i trionfi nazionali del recente passato.

Al terzo posto delle squadre più acclamate c’è l’Inter. Stabili i numeri della squadra nerazzurra, con circa 3,9 milioni di appassionati al seguito. Quarto posto per il Napoli che vanta 2,6 milioni di supporter, segue poi la Roma con 1,8 milioni in tutta Italia.

Purtroppo complessivamente si registra un calo delle adesioni al calcio ed al tifo per le squadre di Serie A. Basti pensare che nel 2018-2019, l’ultimo campionato libero dalla pandemia da Covid, si registrarono 25 milioni e 234 mila appassionati italiani. Negli ultimi due anni, un po’ per gli stadi chiusi e un po’ per lo scarso appeal del nostro campionato, la diminuzione di tifosi è risultata piuttosto chiara.