Milan-Inter, partita la vendita dei biglietti: info e prezzi

Al vai la vendita dei tagliandi per il match contro i nerazzurri del 3 settembre: tutte le informazioni e i prezzi dei biglietti

Sabato prossimo inizia finalmente il campionato, con il Milan che ospiterà l’Udinese a San Siro nel match di apertura della Serie A 2022-23, con fischio d’inizio alle ore 18.30.

I tifosi rossoneri non vedono l’ora che si torni a fare sul serio per poter andare a incitare i propri beniamini, che scenderanno in campo da campioni d’Italia. C’è grande entusiasmo e trepidazione per l’inizio della nuova stagione, che vedrà la squadra di Pioli protagonista non solo in campionato ma anche in Champions League. Inoltre è già aria di derby perché sabato 3 settembre alle 18 c’è Milan-Inter.

Oggi 10 agosto alle 12.00 è partita la prima fase di vendita dei biglietti per la sfida, riservata agli abbonati del Secondo Verde, che avranno la possibilità di acquistare un tagliando in uno dei settori messi a disposizione con un listino prezzi dedicato. Al termine di questa fase, che si conclude l’1 agosto alle 23.50, verrà automaticamente assegnato un posto al Terzo Blu. Ecco qui i prezzi:

Dal 12 agosto (ore 12) fino alle 23.59 del 15 agosto ci sarà la prelazione per gli abbonati 22-23 per l”acquisto di un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili. Dalle 12.00 del 16 agosto partirà quindi la vendita libera per tutti.

Mancano più di tre settimane alla sfida contro i rivali storici cittadini, ma la società si è mossa per tempo perché sa che i tifosi del Diavolo non lasceranno libero neanche un posto dello stadio per assistere al match contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Intanto i rossoneri si concentrano sulle sfide che arriveranno prima, a partire da quella con l’Udinese.