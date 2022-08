Milan, l’avviso dall’Inghilterra: “È frustrato”, sta valutando altre opzioni

Le ultime news in arrivo dall’Inghilterra riguardo l’obiettivo del Milan, che potrebbe essere il colpo last-minute dell’estate.

Il mercato in entrata del Milan non è affatto chiuso. I rossoneri, dopo aver finalmente chiuso con successo l’arrivo di Charles De Ketelaere, non vogliono certo fermarsi.

Una delle maggiori capacità di Paolo Maldini e Frederic Massara negli ultimi anni è stata quella di rinforzare la rosa di mister Stefano Pioli con acquisti last-minute azzeccati, colpi effettuati negli ultimi 10-15 giorni di mercato. Basti pensare lo scorso anno con gli arrivi nel finale di Florenzi e Messias.

La società rossonera per questo motivo sta tenendo gli occhi aperti su diverse piste ed occasioni dell’ultima ora. In particolare su un nome che farebbe impazzire l’ambiente e che, da giorni, viene indicato come acquisto fattibile di spessore internazionale.

Il fantasista è stufo di aspettare il Milan? Le ultime da Londra

Il giocatore che accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi si chiama Hakim Ziyech. Un nome che è stato accostato spesso al Milan, anche se non appare semplice convincere il Chelsea a lasciarlo partire alle giuste condizioni.

Il trequartista marocchino, abile a giocare come ala destra offensiva, aspetta in realtà il rilancio milanista. Le novità in arrivo dall’Inghilterra hanno chiarito la situazione, ma sembrano non esserci buone notizie per Maldini e compagnia.

Il tabloid Evening Standard ha ammesso come Ziyech sia stato da tempo messo sul mercato dal Chelsea. Il marocchino avrebbe persino dato l’ok al trasferimento al Milan, ben consigliato dall’ex compagno di squadra Romelu Lukaku che gli avrebbe parlato bene del modo di vivere a Milano e dell’organizzazione del club rossonero.

Il problema è che il Milan non ha ancora spinto sull’acceleratore. I rossoneri si sono permessi solo di ipotizzare un prestito con diritto di riscatto (ed ingaggio pagato in parte dal Chelsea) per arrivare a Ziyech entro la fine dell’estate. Un’opzione che non ha convinto gli inglesi e che dunque rischia di far naufragare la possibile trattativa.

Ziyech stesso si starebbe stufando di aspettare il Milan. Il numero 22 del Chelsea viene indicato come ‘frustrato‘ dalla attesa. In precedenza aveva dato priorità al club campione d’Italia in carica, ma ora sembra pronto ad aprire ad altre opzioni internazionali pur di lasciare Londra. Insomma l’avvertimento è ovvio: se il Milan non migliorerà l’offerta, l’ex Ajax non attenderà oltre e comincerà ad ascoltare le proposte di altri club interessati.