Milan, problema all’occhio per D’Alessio: stop di 6 mesi

Il club rossonero ha comunicato il grave problema occorso al nuovo acquisto della Primavera di Abate: starà fuori sei mesi

Purtroppo arriva una notizia non bella in casa Milan e a renderla nota è direttamente la società. Il nuovo acquisto della Primavera Leonardo D’Alessio, appena arrivato dalla Roma dovrà stare fermo a lungo quest’anno.

Il Milan ha comunicato che il 18enne la scorsa settimana ha avuto un grave problema all’occhio, tale da richiedere un ricovero all’Ospedale San Raffaele di Milano per gli approfondimenti e le cure del caso. Il club rossonero ha comunque fatto sapere che Leonardo ora sta bene oggi è stato dimesso, ma che prima del ritorno all’attività sportiva dovrà seguire un periodo di convalescenza di sei mesi.

D’Alessio è un terzino destro ed è cresciuto nel vivaio della Roma, mettendosi in mostra null’Under 17 e nell’Under 18, e solo da qualche giorno era arrivato al Milan per far parte della squadra Prima vera di Ignazio Abate. Il ragazzo era arrivato nella città meneghina con grande entusiasmo e voglia di far vedere le proprie qualità, ma questo imprevisto rimanderà purtroppo il suo esordio con i rossoneri.

Solo un ostacolo nel percorso di un ragazzo che comunque avrà tutto il tempo per far vedere chi è e per sfruttare le chance che sicuramente gli verranno date dal club rossonero tra qualche mese, quando si sarà ristabilito completamente e potrà tornare a disposizione di Abate.