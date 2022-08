“Il Milan non ha i soldi necessari”: in Francia escludono un colpo

Dalla Francia escludono che il Milan possa dare l’assalto a uno dei vari centrocampisti che sono stati accostati al club in queste settimane.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno prendendo in considerazione diversi profili per rinforzare la mediana di Stefano Pioli. Alcuni di questi giocano in Ligue 1, un campionato dal quale i due dirigenti hanno pescato diversi acquisti in questi anni.

Il grande obiettivo era Renato Sanches, che però ha scelto di rimanere in Francia trasferendosi al PSG. Adesso il Milan guarda ad altri profili. Due di questi militano nel Rennes, si tratta di Baptiste Santamaria e Lesley Ugochukwu. Il primo ha 27 anni e ha giocato anche in Bundesliga con il Friburgo prima di traferirsi in Bretagna. L’altro ha 18 anni ed è un giovane talento emergente.

Tra i nomi accostati al Diavolo anche Ibrahima Sissoko dello Strasburgo e Seko Fofana del Lens. Quest’ultimo lo abbiamo conosciuto già in Italia con i colori dell’Udinese e si è rilanciato molto bene in Francia, però il prezzo è troppo alto per pensare che possa approdare a Milanello.

Calciomercato Milan, affare Santamaria improbabile per L’Equipe

Oggi il sito web dell’autorevole quotidiano francese L’Equipe ha scritto a proposito dell’interessamento del Milan per Santamaria, giudicando improbabile un trasferimento entro la fine della sessione estiva del calciomercato: “Il club lombardo non dovrebbe avere i soldi necessari per finalizzare la pratica“.

Viene confermato il fatto che Maldini apprezzi le qualità del centrocampista del Rennes e che gli scout lo hanno visionato più volte nella passata stagione, ma il direttore tecnico rossonero non ha ampi margini di manovra per poterselo assicurare. Santamaria sarebbe ben felice di sposare il progetto del Milan, un grosso passo avanti per la sua carriera, però bisognerà vedere se ci sarà un’offerta concreta e se la trattativa potrà eventualmente decollare.

La sensazione è che sia molto complicato immaginare il 27enne francese a Milanello. Il Rennes lo ha pagato circa 14 milioni di euro l’anno scorso e adesso ce ne vorranno almeno 20 per comprarlo. Da capire quanto possono investire Maldini e Massara, che per Sanches avevano messo sul tavolo 15 milioni. Potrebbe essere questo budget, insufficiente per l’ex Friburgo.