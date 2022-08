ML – Da Milanello: Origi e Messias in gruppo, differenziato per Giroud

Ultime notizie da Milanello con il belga e il brasiliano che sono recuperati a pieno. L’ex Chelsea dovrebbe rientrare domani

Siamo ormai vicini all’esordio in campionato e il Milan è a lavoro in questa settimana che porta alla sfida di San Siro contro l’Udinese di Andrea Sottil, in programma sabato 13 agosto alle ore 18.30.

Stefano Pioli spera di avere tutti, o quasi, a disposizione per questo primo match di campionato contro la formazione friulana, e può sorridere sotto molti aspetti. Infatti, sia Divock Origi che Junior Messias hanno volto l’allenamento con il gruppo. Il belga ha praticamente recuperato a pieno dai suoi problemi fisici, mentre il brasiliano ha già messo alle spalle il problema rimediata nella sfida con il Vicenza.

Olivier Giroud invece ha svolto anche oggi un allenamento personalizzato, ma il francese dovrebbe tranquillamente tornare a lavorare con i compagni già domani. Nessun rischio che l’ex Chelsea possa saltare la partita di sabato. Sarà senza dubbio lui il terminale offensivo dei rossoneri, il che rassicura il tecnico viste le ottime prestazioni mostrate in questa pre-season.

Sandro Tonali ha lavorato in palestra oggi. Le sue condizioni non preoccupano però è molto probabile che il centrocampista verrà preservato contro i bianconeri, con Pioli che conta di poterlo avere a disposizione e al centro per cento per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in programma domenica 21 agosto alle 20:45.