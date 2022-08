“Ancora nessuna offerta”: brutte notizie per il Milan

Dalla Francia arriva un annuncio per quanto riguarda la situazione di un giocatore il cui futuro interessa particolarmente alla società rossonera.

In questa sessione estiva del calciomercato il Milan ha a disposizione un budget che non è quello sognato da Paolo Maldini e Frederic Massara, però è arrivato un grande talento come Charles De Ketelaere. Con ciò che avanza si sta cercando di completare la squadra con le due pedine che mancano: un difensore e un centrocampista.

La dirigenza rossonera spera di riuscire a liberarsi di Tiemoué Bakayoko per risparmiare il suo stipendio da circa 2,5 milioni di euro netti annui. La sua uscita sarebbe utile per sbloccare l’arrivo di un nuovo mediano. Non rientra nei piani di Stefano Pioli e gli agenti stanno cercando una soluzione che anche il Chelsea, proprietario del cartellino, dovrà approvare.

Non sono previste, al momento, cessioni onerose da parte del club di via Aldo Rossi. I migliori giocatori della squadra sono destinati tutti a rimanere e anche le seconde scelte. L’unico dubbio su Matteo Gabbia, che in ogni caso partirebbe solamente con la formula del prestito e dunque non genererebbe un incasso per il Diavolo.

Calciomercato Milan, futuro Paquetà: le ultime news

Una situazione che Maldini e Massara seguono con interesse è quella riguardante Lucas Paquetà. Com’è noto, il Milan ha ceduto il centrocampista brasiliano al Lione nell’estate 2021 per 20-21 milioni e nell’accordo è previsto che i rossoneri incasseranno il 15% di una eventuale futura rivendita. Di conseguenza, è normale che dalle parti di via Aldo Rossi siano molto interessati al futuro del giocatore.

In queste settimane sono circolate tante indiscrezioni sulla possibilità che Paquetà venisse ceduto per una cifra importante. Arsenal, Manchester City e Newcastle United sono le squadre che sono state accostate all’ex talento del Flamengo, decisamente rilanciatosi in Francia dopo aver concluso in maniera deludente la sua avventura in Italia.

I rumors su offerte da 40-45-50 milioni non si sono poi sfociati in qualcosa di davvero concreto. Bruno Cheyrou, ex calciatore e attuale dirigente del Lione, ha spiegato a OLTV la situazione: “Con la sua permanenza avremmo più chance di raggiungere i nostri obiettivi, ma c’è anche una logica economica. Al momento non abbiamo ancora ricevuto un’offerta e siamo felici che sia qui. È un giocatore eccezionale, uno dei migliori della Ligue 1”.

Nessuna proposta, dunque. Il Milan un po’ ci spera in una cessione di Paquetà, dato che avrebbe l’occasione per incassare il 15% del prezzo e rimpolpare un po’ il budget per il calciomercato in entrata. Vedremo se succederà qualcosa nei prossimi giorni.