Milan, le big d’Inghilterra ci provano: doppia minaccia

Due importanti giocatori della squadra di Pioli sono stati oggetti di richieste dall’estero recentemente: la società rossonera ha già preso una decisione.

In questa sessione estiva del calciomercato il Milan non ha dovuto, finora, preoccuparsi di respingere assalti dall’estero per i suoi migliori calciatori. Non sono trapelate offerte shock, ma in ogni caso la dirigenza ha sempre avuto l’intenzione di tenere tutti i top.

Negli ultimi anni se ne sono andati a parametro zero dei giocatori che Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero voluto tenere, perché in quel momento importanti per la squadra, però sono stati anche abili poi a non farli rimpiangere. La linea societaria è molto chiara in casa rossonera.

Per evitare nuovi addii a titolo gratuito, comunque si sta cercando di lavorare con anticipo sui prolungamenti contrattuali di certi elementi. I casi più spinosi sono senza dubbio quelli di Rafael Leao e Ismael Bennacer, entrambi in scadenza nel giugno 2024. Le discussioni sono state avviate mesi fa, ma non c’è ancora accordo. Particolarmente complicato quello con il portoghese, il cui entourage chiede non meno di 6 milioni di euro netti annui per rinnovare.

Milan pronto a blindare altri due gioielli

In attesa di approfondire ulteriormente le trattative per Leao e Bennacer, il Milan lavora ad altri prolungamenti contrattuali. Ieri c’è stato un importante incontro con gli agenti di Fikayo Tomori e presto ci dovrebbero essere le firme su un nuovo contratto con scadenza 2027 (l’attuale scade nel 2025). L’ex Chelsea vuole assolutamente rimanere in maglia rossonera.

Oltre a lui, Maldini e Massara contano di blindare presto anche Pierre Kalulu e Sandro Tonali. Il quotidiano Il Giornale riporta che ci sono stati rumors inerenti un interessamento del Tottenham per il difensore francese e dell’Arsenal per il centrocampista ex Brescia, ma per il Milan sono entrambi incedibili e l’obiettivo è rinnovare i loro contratti nelle prossime settimane.

La società rossonera non ha un budget elevato per il calciomercato e la maggior parte di esso è andato speso per Charles De Ketelaere, ma al tempo stesso non intende vendere i propri gioielli per finanziare la campagna acquisti. Ha comunque una situazione di bilancio in progressivo miglioramento e, a differenza di altre squadre, non è costretta a fare cessioni per risanare i conti. Solo eventuali offerte shock potrebbero far mutare lo scenario, ma ad oggi è pensabile che il Milan mantenga regolarmente i suoi migliori giocatori per la nuova stagione.