Milan, sospiro di sollievo: non è lui l’obiettivo principale

La dirigenza rossonera potrebbe avere un problema in meno di cui preoccuparsi nella trattativa per il rinnovo col suo top player

Il mercato del Milan in questa sessione estiva si è focalizzato quasi esclusivamente sulle operazioni entrata. L’acquisto di Charles De Ketelaere è stato solo uno degli ottimi innesti fatti dal club rossonero.

Anche gli inserimenti di Adli e Origi vanno considerati come affari importanti, e a breve potrebbe concretizzarsi anche altro per difesa e centrocampo. Le cessioni invece, fino a questo momento, sono state solamente marginali e relative a giocatori fuori dal progetto o ai margini. A parte Kessie e Romagnoli, che sono andati via a parametro zero, tutti i big sono rimasti perché la società ha grandi obiettivi e voglia di crescere anno dopo anno.

Per questo Maldini e Massara si stanno muovendo per rinnovare alcuni contratti importanti, e se per Tomori c’è già un principio di accordo, non si può dire la stessa cosa per Rafael Leao. Il contratto del portoghese scade nel 2024 ed è al momento il più spinoso. In inverno ci si era accordati in linea di massima per un rinnovo sui 4,5 milioni di euro, ma lo strepitoso girone di ritorno del classe ’99 ha portato gli agenti ad alzare la posta, anche perché su di lui è piombato il Psg.

Leao ha sempre sostenuto di star bene al Milan e di essere intenzionato a rimanere, ma le sirene parigine preoccupano e non poco la dirigenza del Diavolo, che punta a chiudere la situazione il prima possibile e a blindare l’ex Lille. Fortunatamente dalla Francia arrivano buone notizie perché sembra che il Psg abbia rivolto le sue attenzioni su un altro giocatore della Premier League.

Secondo quanto rivelato da Rmc Sport, il club parigino avrebbe messo nel mirino un altro esterno d’attacco, ovvero Marcus Rashford. Il 25enne del Manchester United adesso sarebbe diventato il profilo principale per quel ruolo. I discorsi ci sono stati anche per Leao ma al momento Rahsford è il primo obiettivo

La trattativa, sottolinea il quotidiano francese, è stata avviata qualche giorno fa. Il Psg ha in mente di cedere Kalimuendo e Icardi e di far spazio all’inglese in attacco, che a questo punto entrerebbe a far parte di un attacco stratosferico con Messi, Mbappe e Neymar, sempre che il brasiliano rimanga a Parigi. Sospiro di sollievo quindi per il Milan, che spera di trattenere il suo gioiello e di resistere agli assalti dei top club.