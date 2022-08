ML – Milan, allenamento a San Siro: le ultime su Origi e Giroud

Arrivano novità dal Milan sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori di mister Pioli: scopriamo le ultime news da San Siro.

Prosegue il lavoro per prepararsi al meglio in vista di Milan-Udinese, partita della prima giornata del campionato Serie A 2022/2023. La squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto vuole debuttare con una vittoria di fronte ai suoi tifosi, in un San Siro che dovrebbe essere completamente esaurito. Proprio al Giuseppe Meazza ha lavorato il gruppo.

Stando a quanto appreso da MilanLive.it, anche oggi Olivier Giroud ha svolto un lavoro personalizzato. L’attaccante francese proverà a rientrare in gruppo nella giornata di domani. Ha lavorato a parte anche Charles De Ketelaere, ma non c’è alcun problema preoccupante. Si tratta solamente di una scelta dello staff di Pioli per gestire un calciatore arrivato da poco.

Per quanto riguarda Divock Origi, pure oggi ha lavorato in gruppo. Si tratta della seconda volta che svolge una seduta intera con i compagni e il mister deciderà venerdì dopo la rifinitura se convocarlo o meno per Milan-Udinese. La sensazione è che possa essere inserito nella lista.

Sabato molto probabilmente sarà Ante Rebic a giocare titolare nel ruolo di centravanti. Il croato è stato impiegato più volte in tale posizione, anche nell’ultimo pre-campionato, e non avrà problemi di adattamento.

