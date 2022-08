Subito problemi per l’Atalanta: si è infortunato, può saltare il Milan

Infortunio in vista di Atalanta-Milan, in programma alla seconda giornata di Serie A. Il centrocampista è costretto a fermarsi.

Siamo agli sgoccioli, la Serie A 2022-2023 è pronta per cominciare. Il Milan scenderà in campo sabato alle 18:30 per affrontare l’Udinesea a San Siro, dopodiché al secondo turno subito un impegno complicato: l’Atalanta a Bergamo. Una partita, quella contro la squadra di Gasperini, che in questi ultimi anni è diventata davvero un classico, anche perché proprio lì, in quello stadio, è iniziato il percorso del Milan campione d’Italia.

In serata è arrivata una notizia molto importante proprio in vista di quel match, in programma domenica 21 agosto alle 0re 20:45. Gasperini, infatti, ancor prima di cominciare il campionato, deve già fare i conti con gli infortuni (come Pioli, tra l’altro, che non avrà Tonali in questo inizio): si è infortunato Ederson, uno dei nuovi acquisti dell’Atalanta, arrivato dalla Salernitana per circa 20 milioni e che dovrà saltare l’esordio in Serie A con la nuova maglia e forse anche il match contro il Milan.

Sul proprio sito ufficiale gli orobici scrivono che “Per Éderson una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore“. Difficile immaginare un suo recupero per la partita contro il Milan, anche se tutto può accadere e il rientro dipenderà da diversi fattori.