Barcellona, svolta Kessie: c’è l’annuncio!

Finisce la baraonda attorno a Franck Kessie. Come riferito dal noto SPORT, il giocatore ha finalmente definito il suo prossimo futuro…

Ha detto addio al Milan a parametro zero, lasciando un pò di amaro in bocca sia al club che ai tifosi. Ma tirando le somme, non si può non voler bene al centrocampista ivoriano, che tanto ha dato a questo Milan, soprattutto nelle ultime due stagioni, concludendo il suo lungo percorso con lo Scudetto tra le mani.

Franck Kessie ha scelto il Barcellona diversi mesi prima della scadenza del suo contratto in rossonero. Praticamente a gennaio 2022 aveva già l’accordo con i blaugrana. Il suo arrivo nella città spagnola è stato accolto nel migliore dei modi. Ovviamente, le doti e le qualità di Franck sono conosciute in tutta Europa. Di conseguenza i tifosi del Barcellona non hanno potuto far altro che gioire del suo arrivo. È stato Xavi Hernandez in persona a volere l’ivoriano, e prelevarlo a parametro zero è stato un vero affare per il club di Laporta.

Ma le ultime settimane non sono state semplici per Kessie! Tutti conoscono la situazione economica parecchio difficile del Barcellona, che ormai da anni conta ingenti debiti. Nonostante ciò, Laporta non si è risparmiato un mercato estivo da sogno. Kessie, Lewandowski, Christensen, Raphinha, Koundè. Insomma, chi comprato e chi a zero, il Barca ha ovviamente garantito degli ingaggi stellari ai nuovi acquisti.

Barcellona, finisce la telenovela: registrati i nuovi acquisti

LaLiga ha subito messo sotto la lente d’ingrandimento la situazione del Barcellona. Sino a ieri, il club spagnolo non avrebbe potuto tesserare i nuovi acquisti perché non rientrante nei parametri economici imposti da LaLiga. Per sistemare i conti avrebbe dovuto abbassare ancora il tetto ingaggi, cedere alcuni esuberi e vendere un ulteriore parte dei Barca Studios. Oggi, LaPorta ha ceduto per 100 milioni di euro il 24,5% dei Barca Studios, e ha potuto così registrare alcuni dei nuovi acquisti.

Tra questi appunto Franck Kessie. L’ivoriano farà ufficialmente parte della rosa blaugrana per la nuova stagione che avrà inizio domani 13 agosto. Le ultime notizie sull’impossibilità di essere registrato lo avevano posto al centro di diverse voci di mercato. Un suo ritorno al Milan o un ipotetico approdo alla Juventus avevano creato parecchio caos. Ma adesso non c’è più nulla su cui discutere. Kessie affronterà la stagione 2022/2023 con la maglia del Barcellona.

Il club spagnolo ha potuto tesserare oltre a Franck anche Lewandowski, Christensen e Raphinha. Rimangono ancora fuori invece Koundè e i due rinnovati Dembele e Sergi Roberto. Ma Laporta avrà tempo sino al 31 agosto. A riportare la notizia è l’accreditato SPORT.