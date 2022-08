Calciomercato Milan, l’allenatore lo vuole: il club dice no!

Dall’Inghilterra nuove indiscrezioni su un calciatore spesso accostato al Milan: c’è un allenatore che lo vuole fortemente nella sua squadra.

Il calciomercato in entrata del club rossonero potrebbe essere terminato per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo gli arrivi di Divock Origi e Charles De Ketelaere, è improbabile che la dirigenza faccia un altro colpo nel reparto, che Stefano Pioli ritiene essere stato completato.

Paolo Maldini e Frederic Massara adesso sono concentrati sull’ingaggio di un nuovo difensore e di un nuovo centrocampista. Di fatto, coloro che dovrebbero sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessie. La prossima settimana può essere molto importante per sbloccare qualche operazione in entrata, oltre all’uscita di Tiemoué Bakayoko magari.

C’è ancora qualche tifoso del Milan che sogna l’arrivo di un nuovo esterno destro offensivo, ma dovrebbe partire uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers per fare spazio a un altro arrivo. Il nome di Hakim Ziyech aleggia ancora nelle menti di numerosi milanisti, però è difficile immaginare che il suo arrivo a Milanello si possa concretizzare.

Calciomercato Milan, futuro Ziyech: c’è un “caso” in Premier League

Ziyech non è solamente un sogno di diversi tifosi rossoneri, è anche un giocatore che Erik ten Hag accoglierebbe volentieri nel suo Manchester United. Lo ha già allenato e valorizzato nell’Ajax, il rapporto è molto buono e ciò favorirebbe un suo inserimento nei Red Devils.

Come spiegato dal Manchester Evening News, c’è una situazione un po’ particolare all’interno del club inglese. Se da un lato che ten Hag che vuole avere Ziyech, dall’altro ci sono i vertici dirigenziali del Manchester United che invece sono contrari all’acquisto del 29enne marocchino.

Il tecnico olandese aveva in Antony il suo primo obiettivo per il ruolo di esterno destro offensivo, ma gli 80 milioni di euro richiesti dall’Ajax sono considerati eccessivi dai Red Devils. Ten Hag si “accontenterebbe” del meno costoso Ziyech, che può lasciare il Chelsea per meno di 20 milioni, però la sua stessa dirigenza si sta rivelando un ostacolo. Vedremo se riuscirà a imporsi o se dovrà accogliere un altro giocatore in quella posizione nelle prossime settimane del calciomercato.