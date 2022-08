Milan, sorteggio Champions: le 4 fasce aggiornate, mancano ancora sei squadre

Oltreché da quattro match di Serie A, il Milan è atteso ad agosto da un altro evento importante, attesissimo dai tifosi

Una data da cerchiare in rosso sul calendario quella di giovedì 25 agosto 2022. Quel giorno, alle 18 a Istanbul, si terrà il sorteggio della fase a gironi di Champions League, al quale il Milan parteciperà per il secondo anno consecutivo.

Dopo dieci anni dall’edizione 2011-12, il Milan farà parte delle 32 squadre qualificate da campione d’Italia. Lo scudetto vinto lo scorso anno consente agli uomini di Pioli di entrare a far parte della prima fascia, un deciso balzo in avanti rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno quando, il Milan, tornato in Champions dopo ben sette anni di assenza, era stato inserito nella quarta urna con conseguente girone molto impegnativo da fronteggiare con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

A due settimane dal sorteggio di Istanbul, le prime due fasce sono già formate. La terza è in gran parte completa, mentre la quarta si delineerà definitivamente al termine delle ultime sfide dei preliminari-playoff di andata e ritorno in programma tra il 16 e il 24 agosto.

Sorteggio Champions League, la situazione delle quattro fasce

Al momento, la situazione delle quattro fasce per il sorteggio dei gironi di Champions League è la seguente.

Fascia 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Milan, Ajax, Porto e Eintracht Francoforte, quest’ultima qualificata dopo la vittoria dell’Europa League

Fascia 2: Liverpool, Juventus, Chelsea, Barcellona, Tottenham, Lipsia, Siviglia, Atletico Madrid

Fascia 3: Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Salisburgo, Olympique Marsiglia (potrebbe scalare in 4.a)

Fascia 4: Celtic Glasgow, Bruges

Mancano ancora sei squadre per completare il novero delle qualificate alla prossima edizione di Champions League. A decretare le qualificate saranno le seguenti sfide playoff con il format andata e ritorno

Benfica-Dinamo Kiev

Psv Eindhoven – Rangers Glasgow

Copenaghen – Trabzonspor

Stella Rossa – Maccabi Haifa

Viktoria Plzen – Qarabag

Bodo Glimt – Dinamo Zagabria

La posizione dell’OM tra terza e quarta fascia dipenderà dalle qualificate primi due match di playoff elencati. Le vincenti degli altri quattro andranno nella quarta urna.

Alla stregua di quanto avvenuto per il campionato di Serie A, anche la fase a gironi di Champions League sarà anticipato per la pausa del Mondiale prevista tra novembre e dicembre. La prima giornata è in programma tra il 6-7 settembre. L’ultima tra l’1 e il 2 novembre.