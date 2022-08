Milan, tifosi preoccupati: Campos è pazzo di lui e vuole portarlo al PSG

Ultima notizia in arrivo dalla Francia: pare che il calciatore e gioiello rossonero sia ancora nel mirino del club di livello internazionale.

Il mercato del Milan è tutt’altro che terminato. Nelle prossime settimane, che anticiperanno la chiusura delle ostilità estive del 1 settembre, si lavorerà per completare la rosa.

La dirigenza Milan ha lavorato con un dettame in testa piuttosto chiaro: non sacrificare i gioielli o i titolarissimi durante questa sessione estiva 2022. L’intenzione è di ripartire (Kessie a parte) con l’ossatura dei campioni d’Italia.

Eppure le ultime notizie in arrivo dalla Francia fanno in qualche modo tremare i tifosi milanisti. Si prospetta infatti un possibile assalto di un importante e ricco club europeo nei confronti di uno dei calciatori di maggior spessore di casa Milan.

PSG pronto all’assalto: Leao e non solo nel mirino

Secondo quanto riportato dall’emittente RMC Sport, il Paris St. Germain starebbe tenendo d’occhio un gioiello rossonero, il calciatore forse considerato più di tutti un fuoriclasse della rosa di Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Rafael Leao. Pare proprio che il PSG abbia ancora un debole per l’attaccante portoghese, vero e proprio trascinatore verso lo Scudetto vinto dal Milan a maggio scorso. Un campione in ascesa che non manca di avere estimatori di livello internazionale, proprio come il club transalpino.

In particolare Luis Campos, nuovo dirigente addetto al mercato del PSG, starebbe puntando forte su Leao. Il portoghese è un grande estimatore del classe ’99, visto che lo ha già avuto ai tempi del Lille e lo considerò un “Mbappè in salsa lusitana“, per via delle caratteristiche simili al campione francese.

L’idea del PSG è proprio quella di affiancare a Mbappé un altro attaccante tecnico e rapido, un’alternativa valida al tridente dei sogni completato da Messi e Neymar. Per Leao, sempre secondo i media francesi, sarebbe pronta una proposta da 70 milioni di euro, con il possibile inserimento nella trattativa di Abdou Diallo, difensore del PSG che piace molto al Milan.

Il Milan per il momento resta della sua idea: non vuole cedere Leao, ma deve fare i conti con un rinnovo contrattuale complicato, vista la scadenza a giugno 2024 e le esose richieste dell’agente Jorge Mendes. Comunque 70 milioni cash non basterebbero: Paolo Maldini è convinto che dopo l’ultima stagione il valore di Rafa sia aumentato a dismisura, accostandosi a quello di fuoriclasse conclamati internazionali.