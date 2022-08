Milan, ufficiale il rinnovo di Tomori: il comunicato del club

Tutto confermato! Il giocatore è appena arrivato a Casa Milan per la firma. Ecco l’annuncio ufficiale che renderà entusiasti i tifosi…

Da quando è approdato al Milan le sue prestazioni sono state un crescendo continuo. In poco tempo si è consacrato come uno tra i difensori – se non il difensore – più forti della Serie A. Esplosività, velocità, aggressione le sue caratteristiche uniche e difficili da ritrovare nel campionato italiano.

La squadra di Pioli ha potuto effettuare un upgrade evidente nella sua retroguardia con l’arrivo di Fikayo Tomori. I tifosi rossoneri sono ormai totalmente stregati dal talento inglese arrivato dal Chelsea per poco meno di 30 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha trovato il compagno di reparto ideale, Pierre Kalulu, con il quale ha composto la coppia di difesa più forte della Serie A. I numeri parlano chiaro!

Si spera che possano confermarsi e migliorarsi nella prossima, ma ci sono pochi dubbi sulle loro immense qualità. Tomori ha sempre raccontato di essere stato accolto al Milan nel migliore dei modi. Si è trovato così bene da considerare ormai Milanello una casa, e i compagni una grande famiglia. La sua fierezza di vestire rossonero la si nota ad ogni partita, ad ogni successo ed anche ad ogni sconfitta.

Tomori ha sviluppato una vera e propria fede per i colori rossoneri e senza indugi è stato pronto a sancire questo legame viscerale. Come vi abbiamo anticipato nelle ultime ore, Fikayo ha discusso con serenità e decisione il suo rinnovo di contratto. L’accordo tra il club e gli agenti è stato raggiunto nella mattinata di oggi. Questa sera invece il giocatore si è recato di persona a Casa Milan per apporre le firme conclusive.

Maldini e Massara possono dirsi soddisfatti di aver portato a termine un rinnovo importantissimo, e ovviamente il club si è preoccupato di premiare Tomori con un adeguamento dell’ingaggio. Da poco meno di 2 milioni a 3,5 milioni di euro!

L’AC Milan ha appena reso ufficiale il rinnovo di contratto del suo grande difensore. Di seguito la nota del club sul proprio sito: