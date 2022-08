Calciomercato Milan, niente accordo: salta l’acquisto!

Per il club rossonero si allontana l’acquisto di un giovane calciatore che sembrava ormai a un passo dal trasferimento a Milano: colpo di scena inatteso.

Il Milan in questi giorni non si è concentrato solo sull’ingaggio di un difensore centrale e di un centrocampista per Stefano Pioli. Tra le operazioni di calciomercato in entrata c’era anche l’acquisto di un giovanissimo talento che avrebbe dovuto giocare nella Primavera di Ignazio Abate.

Il riferimento è, ovviamente, a Tommaso Mancini. Paolo Maldini e Frederic Massara in queste settimane hanno lavorato per prendere il 18enne attaccante, finito nel mirino di diverse squadre importanti. Quando l’accordo economico con il Vicenza è stato raggiunto, la trattativa sembrava ormai in discesa e prossima alla chiusura positiva. Invece, lo scenario è diverso.

Mercato Milan, sfuma Tommaso Mancini: futuro a Roma?

Stando alle ultime indiscrezioni circolate, l’acquisto di Mancini sarebbe sfumato. Non è stato trovato l’accordo con il giocatore e dunque questa pista di mercato è stata praticamente abbandonata. Ora il ragazzo è nel mirino della Roma, che però deve ancora trovare un’intesa con il Vicenza.

Un peccato che il Milan perda l’occasione di assicurarsi un giovane così promettente, ma le richieste arrivate a Maldini e Massara sono state ritenute esagerate. Salvo nuovi colpi di scena, il 18enne attaccante non indosserà la maglia rossonera. Non vanno escluse ulteriori sorprese, però in questo momento Mancini è lontano e sta valutando altre opportunità per il suo futuro.