Milan-Udinese, formazioni ufficiali: Rebic titolare

Ecco finalmente le formazioni ufficiali di Milan e Udinese, in vista della prima giornata del campionato 2022-2023.

Alle ore 18:30 inizierà ufficialmente il campionato del Milan. I campioni d’Italia in carica sono subito chiamati a rispondere presente ed a confermare il grande exploit dello scorso anno.

A San Siro arriverà l’Udinese, primo ostacolo stagionale per la formazione di Stefano Pioli. Un match da non sottovalutare per la squadra campione in carica, che avrà voglia di portare subito grande entusiasmo ai propri tifosi.

Mister Pioli in questa prima giornata dovrà rinunciare all’acciaccato Sandro Tonali, fermatosi per un lieve stiramento durante l’ultima amichevole estiva a Vicenza. Non al top della forma neanche il neo acquisto Divock Origi, che ha iniziato a lavorare da pochissimo col resto del gruppo.

Gli schieramenti ufficiali della 1.a giornata di Serie A

Intanto poco fa Milan e Udinese hanno annunciato i rispettivi schieramenti ufficiali per la 1.a giornata del campionato 2022-2023. Poche sorprese per Pioli, che conferma l’assetto tattico della scorsa stagione e propone dal 1′ minuto. Il tecnico rossonero si affida quindi al suo solito 4-2-3-1 e alla difesa titolare. Davanti spazio ad Ante Rebic dal momento che Giroud ha fatto un solo allenamento con la squadra. L’infortunato Tonali sarà rimpiazzato da Krunic. Sottil lascia in panchina Beto perché non al meglio e si affida alla coppia d’attacco Deulofeu-Success.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All: Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Success, Deulofeu. All: Sottil