Milan-Udinese, streaming e diretta tv: dove vederla, c’è un’opzione in più

Il Milan inaugura il campionato di Serie A 2022-23 contro l’Udinese a San Siro. Le indicazioni su dove vedere la partita in streaming e in diretta tv con una novità in più per gli appassionati

A undici anni dall’ultima volta, il Milan torna ad esordire in Serie A da campione d’Italia. Sabato 13 agosto, alle 18.30, i rossoneri di Pioli sono attesi dall’Udinese a San Siro davanti a 70mila spettatori pronti ad accogliere Leao e compagni a due mesi e mezzo dal trionfo tricolore.

Contro i friulani del nuovo allenatore Sottil, Pioli schiererà un undici titolare senza nuovi acquisti. Difesa Scudetto con Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez. A centrocampo con Bennacer dovrebbe esserci Krunic al posto dell’assente Tonali, fermato dall’infortunio all’inguine subito nell’amichevole con il Vicenza. In avanti Rafa Leao, Diaz e Messias (reduce da un ottimo precampionato) dovrebbero supportare l’unica punta. Vedremo se Pioli schiererà Giroud che solo ieri è tornato ad allenarsi in gruppo oppure Rebic.

Partiranno dalla panchina tutti i nuovi arrivi, De Ketelaere, Adli, Pobega e Origi, aggregatosi ai compagni in settimana dopo aver smaltito l’infortunio ereditato dalla scorsa stagione. Oltre a Tonali, l’altro indisponibile è Ibrahimovic che dovrebbe comunque essere presente a San Siro per supportare i compagni.

Anche l’Udinese non dovrebbe presentare nuovi acquisti nella formazione di partenza. Deulofeu, dopo le tanti voci di mercato, partirà titolare e affiancherà Success in attacco.

Milan-Udinese, dove vedere il match

Milan-Udinese è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà visibile in streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione disponibile per smartphone, smart tv, tablet e altri device come Amazon Fire Stick, decoder TimVision, console di gioco (Playstation e Xbox) e Apple TV.

Per gli appassionati c’è un’opzione in per seguire Milan-Udinese e le altre partite di Serie A trasmesse in esclusiva da Dazn. Dall’8 agosto, infatti, i contenuti dell’emittente streaming sono visibili anche su Sky con due modalità ovvero l’applicazione disponibile per decoder SkyQ o il canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder. Per attivare quest’ultimo è necessario avere un abbonamento attivo a Dazn (in modalità standard o Plus) e a Sky per poi sottoscrivere dal menù account di Dazn la relativa opzione a 5€ al mese.

Pierluigi Pardo e Marco Parolo saranno in telecronaca per Milan-Udinese. Anche la seconda partita di campionato dei rossoneri, contro l’Atalanta domenica 21 agosto alle 20.45, sarà un’esclusiva di Dazn. Alla terza con il Bologna, l’esordio dei rossoneri in simulcast anche su Sky Sport.