Pioli ha sciolto ogni dubbio: la formazione per Milan-Udinese

Sciolti gli ultimi dubbi: ecco la formazione con cui Stefano Pioli ha deciso di affrontare l’Udinese, alla prima giornata di campionato

Tutti a disposizione, tranne Sandro Tonali. La stagione del Milan, dal punto di vista degli infortuni, sembra iniziare col piede giusto.

Stefano Pioli, come annunciato in conferenza stampa, potrà contare sull’intera rosa, ex Brescia a parte, per il match contro l‘Udinese, che aprirà la prima giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero, a poche ore dal calcio d’inizio, non ha praticamente più dubbi di formazione. La difesa, che verrà schierata davanti a Mike Maignan, è stata scelta da tempo. Sarà quella titolare, con Theo Hernandez a sinistra, Kalulu e Tomori, fresco di rinnovo, al centro e Davide Calabria, sulla destra. Sarà una partita speciale per il terzino italiano: stasera, infatti, inizierà ufficialmente la sua avventura da capitano.

A centrocampo, come è noto, bisognerà fare a meno di una pedina importante come Tonali, che verrà sostituito da Rade Krunic. Il bosniaco, che anche l’anno scorso iniziò dal primo minuto, per via dell’infortunio di Kessie, offre ampie garanzie e affiancherà Ismael Bennacer.

Le scelte in attacco

Sulla trequarti si ripartirà dal miglior giocatore del campionato, Rafael Leao. Il portoghese è il punto fermo della squadra rossonera: al suo fianco il prescelto per giocare dietro alla punta è Brahim Diaz. Stefano Pioli, ieri in conferenza, lo ha fatto capire di aver scelto di puntare, per la prima giornata, sullo spagnolo, ritenuto più pronto per l’occasione.

Partiranno dunque dalla panchina sia Charles De Ketelaere che Yacine Adli. Il francese è certamente più pronto del belga ma il mister è orientato a rilanciare Diaz. Sulla destra più Messias che Saelemaekers. Il brasiliano ha risolto il problema alla caviglia ed è pronto a mostrare in campionato quello che di buono ha fatto vedere durante tutto il pre-campionato.

Come punta centrale, Pioli è sempre più orientato ad affidarsi ad Ante Rebic. Olivier Giroud ha recuperato ma solo ieri è rientrato in gruppo. Divock Origi si allena con i compagni da tre giorni, prima, praticamente non l’aveva mai fatto. Il Diavolo, dunque, si presenterà a San Siro con una panchina davvero importante.

Milan 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic (Giroud)