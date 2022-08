Rifiutano l’offerta: Milan in pressing, colpo a sorpresa

Buone notizie per il Milan: hanno rifiutato l’offerta. I rossoneri in pressing, potrebbe essere il colpo a sorpresa di questo mercato.

Il Milan campione d’Italia aprirà le danze della Serie A 2022 2023 oggi contro l’Udinese a San Siro. Ma il calciomercato è ancora aperto e ci sono ancora alcune operazioni da fare, in entrata e in uscita. A due settimane dalla chiusura, Maldini e Massara sono al lavoro per completare la rosa e potrebbero fare un colpo a sorpresa.

Come vi abbiamo raccontato più volte, al momento il nome caldo per il Milan in difesa è Diallo del Psg: è un esubero della rosa di Galtier e ha una caratteristica che piace molto a Pioli, e cioè la possibilità di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro (oltre a poter fare anche il braccetto in una ipotetica difesa a tre). Ecco, la sensazione è che l’idea del club rossonero sia quella di acquistare un jolly, un calciatore che possa ricoprire più ruoli. E fra questi ce n’è uno che gioca in Italia e che sembra piacere molto alla dirigenza del Milan.

Rifiutati 12 milioni: c’è il Milan dietro?

Di questo forte interesse ne ha parlato Gianluca Di Marzio nelle ultime ore. Lo ha fatto indirettamente perché il calciatore è in realtà nel mirino di un altro club: il West Ham. L’offerta è di 12 milioni di euro ma è stata rifiutata: è se dietro ci fosse proprio il Milan? Il calciatore in questione è Jakub Kiwior, è di proprietà dello Spezia e ha 22 anni. A proposito di duttilità: il suo ruolo principale è il difensore centrale ma ha giocato spesso anche da mediano e, in caso di necessità, può fare anche il terzino sinistro. Di piede mancino, sembra avere le caratteristiche giuste per occupare uno slot nella rosa di Pioli.

Come riferito da Sky Sport, il West Ham si è fatto avanti con un’offerta importante da 12 milioni di euro, rispedita al mittente. L’emittente satelittare conferma che c’è il forte interesse anche del Milan stesso, che potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto con lo Spezia per riuscire a completare la trattativa. In questo mercato su questo asse sono andate in porto due operazioni: Mattia Caldara e Daniel Maldini. Un asse caldo che potrebbe ripetersi ancora, ma stavolta facendo il viaggio inverso: Kiwior può essere davvero il colpo a sorpresa del Milan.