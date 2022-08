La Supercar di Van Basten è in vendita: un vero e proprio affare

Negli anni milanisti Van Basten ha sfoggiato una delle Supercar più belle mai prodotte e meno vendute: è disponibile ad un prezzo stracciato.

La passione per le supercar è un denominatore comune fra i calciatori. Nel Milan di oggi Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez sono i più famosi da questo punto di vista; proprio di recente, all’uscita dall’allenamento mattutino a San Siro prima dell’Udinese, il francese ha sfoggiato la sua Lamborghini Urus di colore verde che di certo non è passata inosservata. Se ne è parlato molto sui social con tanto di foto e di post ironici.

Nella storia del club rossonero ci sono stati tanti altri appassionati di auto e supercar e fra questi c’è anche una vera e propria leggenda, quello che è considerato il centravanti più forte di tutti i tempi: Marco van Basten. Un calciatore fantastico, irripetibile. Tanto forte quanto sfortunato: a causa di un infortunio alla caviglia, è stato costretto a lasciare il calcio a soli 28 anni. Dopo gli anni all’Ajax in Olanda, al Milan ha cominciato a guadagnare davvero tanti soldi grazie al contratto stellare che Berlusconi e Galliani gli fecero firmare. E buona parte di quei soldi li ha spesso utilizzati per soddisfare una sua passione, quella per le auto di lusso appunto. Fra queste ce n’è una che Quattromania.it ha trovato di recente in vendita su un noto sito di auto, ed è la stessa che Van Basten sfoggiava nei suoi anni in Italia.

La Porsche di Van Basten in vendita ad un prezzo “stracciato”

Stiamo parlando della Porsche 928 di colore verde metalizzato, con 80mila km e immatricolazione 1989, proprio nell’anno forse più alto della carriera di Marco al Milan. In Italia non fu un grande successo sul piano commerciale: le vendite, infatti, non decollarono mai, nonostante una lunga produzione dal 1977 al 1995. Eppure, era uno dei gioiellini della collezione di Van Basten. L’auto in vendita su “Ruote da Sogno” è in condizione perfette, in tutti i suoi aspetti: dalla carrozzeria agli interni, e anche il motore, grazie ad un chilometraggio molto basso. Super accessoriata, spicca l’alettone posteriore che la differenziava dal modello base. Cambio manuale a 5 rapporti e tutte le certificazioni del caso. E tenetevi forti, perché il prezzo è davvero un’occasione più unica che rara… L’auto è in vendita a 65.000 euro, prezzo che secondo Quattromania si può considerare addirittura basso viste le condizioni dell’auto e la rivalutazione della stessa. Che in Italia, ricordiamo, ha venduto pochissimo.