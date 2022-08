Come sta Tonali: ultime news in vista di Atalanta-Milan

Arrivano ottime novità dall’infermeria di Milanello. Stefano Pioli può ritrovare al top della forma tutti i suoi effettivi per domenica.

Sabato pomeriggio il Milan ha esordito in campionato battendo una combattiva Udinese per 4-2 in casa. Una buona partenza per la squadra campione d’Italia in carica.

Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di due calciatori importanti per la prima di campionato. Zlatan Ibrahimovic ad esempio, che però resterà ancora ai box per diversi mesi dopo l’intervento al ginocchio.

Ma anche Sandro Tonali, che ha dovuto smaltire un lieve problema muscolare subito nell’ultimo test-match estivo contro il Vicenza. Il centrocampista è dunque rimasto precauzionalmente in tribuna.

Tonali già in gruppo: sarà titolare a Bergamo domenica

Un infortunio, quello di Tonali, che sembra definitivamente rientrato già in queste ore. Il centrocampista sta bene e i medici dello staff Milan hanno dato l’ok per il suo rientro in gruppo. Non a caso il numero 8 rossonero sta già lavorando a pieno ritmo, non vuole assolutamente farsi trovare impreparato e intende recuperare il tempo perso durante l’ultima settimana di stop obbligato.

Tonali sarà a disposizione per Atalanta-Milan di domenica prossima, gara prevista per le ore 20:45 al Gewiss Stadium. Subito un match importantissimo per i rossoneri, visto che anche gli orobici hanno iniziato la stagione col piede giusto, battendo la Sampdoria in trasferta.

Pioli può dunque esultare: con il recupero di Tonali avrà tutta la squadra a disposizione (tranne ovviamente Ibrahimovic) e potrà fare scelte diverse di formazione. Proprio l’ex Brescia dovrebbe ritornare titolare in mediana al fianco di Bennacer, prendendo di fatto il posto del comunque generoso Rade Krunic.

È ancora presto per valutare possibili formazioni e scelte da parte di Pioli per la sfida di Bergamo. Ma l’intenzione è quella di non fare esperimenti, anche se c’è chi chiama a gran voce il debutto da titolare di Charles De Ketelaere sulla trequarti. Ma la buona forma di Brahim Diaz suggerisce la conferma dal 1′ minuto dello spagnolo.

Ballottaggio sicuro invece tra Olivier Giroud e Ante Rebic. Il francese, anche lui recuperato al 100%, è considerato il centravanti titolare del Milan, ma la doppietta del croato contro l’Udinese potrebbe aver ribaltato le gerarchie, almeno in questo avvio di stagione.