Milan, clamorosa rivelazione: “Maldini mi vuole”

Il Milan ha messo nel mirino il giovane attaccante! Lo ha confermato il giocatore stesso intervistato da un media del suo paese…

Paolo Maldini e Frederic Massara non pensano soltanto ai grandi colpi immediati di mercato! Come ci hanno ben abituato, i due dirigenti amano anche programmare e quindi puntare su acquisti giovanissimi e sconosciuti ma di grande prospettiva. Potremmo prendere tanti rossoneri d’esempio, ma basta l’ultimo che è Marko Lazetic dalla Stella Rossa.

Classe 2004, il serbo è stato acquistato per meno di 5 milioni di euro, e a soli 18 ha fatto approdo a Milanello. Certo, non ha avuto lo spazio giusto per esprimersi, ma Maldini e Massara sono forse pronti a regalargli un’esperienza in prestito per crescere e maturare. Attenzione, perchè i rossoneri hanno messo gli occhi su un altro profilo per l’attacco molto simile a Lazetic.

Non è serbo ma danese, e a soli 17 anni ha rapito l’attenzione di Paolo e Frederic. Si chiama Oliver Ross e anche lui attaccante è da poco approdato nella Prima Squadra dell’Aalborg. Insomma, così giovane è già definito da molti un prodigio. Tra i “grandi” non ha ancora messo a referto nessun gol, ma i minuti giocati sono ancora pochissimi. Mentre nella Primavera dell’Aalborg aveva messo a segno nell’ultima stagione ben 15 reti in 35 partite disputate.

Oliver Ross è uno di quei talenti nordici che l’Europa ci mette poco a notare, e il Milan è stato uno dei primi club a buttarci l’occhio. Dell’interesse dei rossoneri ne aveva parlato l’emittente danese TV3 Sport, ma di recente ci ha pensato lo stesso Oliver a confermare l’accostamento al Milan.

Oliver Ross: “Milan, che pacca sulla spalla!”

Intervistato a Nordjske, testata danese di primo piano, Oliver Ross ha ammesso di essere molto felice dell’accostamento al Milan, ma i suoi piani per il futuro sono altri. C’è solo l’Aalborg nei suoi pensieri, almeno per il momento. Le sue parole: