Milan, ad agosto c’è una data da segnare in rosso: l’evento è attesissimo

Non solo campionato per il Milan ad agosto. A fine mese, c’è un evento importante per la stagione dei rossoneri

E’ cominciata con una bella vittoria contro l’Udinese la nuova annata del Milan campione d’Italia, atteso, alla stregua degli altri club da un vero e proprio tour de force ad agosto.

Archiviato l’impegno con i friulani, nei prossimi quindici giorni saranno tre i turni di campionato che vedranno impegnato il Milan contro l’Atalanta (domenica 21 agosto alle 20.45), il Bologna a San Siro (sabato 27 agosto alle 20.45) e il Sassuolo al Mapei Stadium nel turno infrasettimanale per mercoledì 30 alle 18.30.

Ad inframezzare le tre sfide di campionato agostano, un evento attesissimo da tutti gli appassionati che coinvolgerà il Milan per il secondo anno consecutivo. Come da tradizione, è previsto a fine agosto e dal suo esito dipenderà buona parte della programmazione fino allo stop di novembre per il Mondiale di Qatar 2022.

Milan, un evento clou ad Agosto: la data da ricordare

Ci riferiamo ovviamente al sorteggio della fase a gironi di Champions League che si terrà giovedì 25 agosto ad Istanbul, sede della finale dell’edizione 2022-23. Quest’ultima si disputerà all’Ataturk, stadio che evoca cattivi ricordi nei tifosi del Milan. Proprio lì, infatti, si è giocata la storica finale con il Liverpool del 2005 persa ai calci di rigore dopo la rimonta subita da 3-0 a 3-3.

A differenza di quanto avvenuto nella scorsa edizione, il Milan, da campione d’Italia in carica, sarà inserito, al sorteggio, in prima fascia con Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern Monaco, Porto, Ajax e Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League.

I rossoneri troveranno certamente, nel proprio girone, un top club che sarà sorteggiato tra quelli presenti nella seconda urna ovvero Chelsea, Barcellona, Liverpool, Atletico Madrid, Tottenham, Lipsia e Siviglia, club cui si unirà la Juventus che non può affrontare il Milan nella fase iniziale.

Tra martedì 16 e mercoledì 24 agosto, si disputeranno le sfide finali dei playoff che decreteranno le ultime sei squadre qualificate che andranno a completare terza fascia (ci sono Inter e Napoli) e quarta.

Attenzione a una novità importante in questa edizione di Champions. Con il Mondiale tra novembre e dicembre, la fase a gironi sarà compresa tra la prima giornata in programma il 6-7 settembre e l’ultima l’1-2 novembre. Nelle annate scorse, invece, si iniziava a metà settembre con conclusione prevista a dicembre.

Dagli ottavi di finale dell’edizione 2022-23, si procederà con il consueto calendario con sfide previste tra febbraio e marzo. La finale è in programma a Istanbul sabato 10 giugno 2023.