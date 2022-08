Milan, pronti i mini pack per la Champions League: info e prezzi

Il club rossonero mette a disposizione i pacchetti per le tre partite della fase a gironi della Champions che si giocheranno a San Siro

Il Milan a breve tornerà sul palcoscenico della Champions League e avrà grande voglia di fare meglio rispetto all’anno scorso, quando si fermò alla fase a gironi in un gruppo di ferro con Liverpool, Porto e Atletico Madrid.

Il prossimo 25 agosto sono in programma i sorteggi e quindi il Diavolo conoscerà i suoi avversari. Per dare la possibilità ai tifosi di vivere le magiche emozioni di queste notti europee a San Siro, la società rossonera ha deciso di mettere in vendita i Champions Pack, riservati agli abbonati alla Serie A 2022-23. Questi pack comprendono tutte le sfide casalinghe della prima fase della competizione.

I mini pack per le partite della Champions League 2022-23 saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket nelle seguenti modalità. Dal 17 agosto alle 12:00 alle 23:59 del 23 agosto la vendita è riservata agli abbonati Serie A 2022-23. Gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto dell’abbinamento per il campionato.

Dal 24 agosto alle 12:00 al 25 agosto alle 12:00 gli abbonati che non hanno confermato il loro posto in precedenza potranno cambiarlo e nei settori liberi o confermare il proprio posto se ancora disponibile. Passiamo allora ai prezzi e alle promozioni del pacchetto. I Champions Pack saranno caricati sulla Carta Cuore Rossonero e il prezzo di partenza è di 84 euro al Terzo Anello Rosso Centrale. Sono disponibili anche i mini pack ridotti al prezzo di 99 euro per gli Under 16, da acquistare con almeno un intero al Primo Verde Family.