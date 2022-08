ML – Tonali verso Atalanta-Milan: le ultime da Milanello

Il Milan dopo una giornata di riposo è tornato ad allenarsi per preparare il match contro l’Atalanta, in programma domenica sera. Il punto su Sandro Tonali

Erano attese novità importanti su Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, come tutti ricorderete, si era fermato per un guaio ai flessori. Un problema che aveva fatto temere il peggio ma gli esami avevano poi escluso lesioni muscolotendinee.

Ha saltato, comunque, l’Udinese, alla prima giornata di Serie A, ma contro l‘Atalanta ci sarà. Era questo il programma del classe 2000. Programma che sta rispettando.

Ritorno in campo

Oggi a Milanello sono ripresi gli allenamenti dopo il giorno libero. Tonali – come appreso dalla redazione di MilanLive.it – si è allenato con il resto del gruppo. Ha saltato solo la partitella finale. Il recupero è dunque completato: domani verosimilmente si allenerà totalmente con la squadra ma è evidente, ormai, che non ci sono più dubbi.

Pioli potrà contare sul suo centrocampista. Sarà il campo di Milanello, in questi giorni, poi, a dirci se il tecnico del Milan deciderà di schierarlo dal primo minuto.

Sabato lo ha sostituito, Rade Krunic ma è evidente che se Tonali starà davvero bene, scenderà in campo dal primo minuto. Ma come detto, è presto per dirlo.