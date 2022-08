WhoScored – Due milanisti subito inseriti della Top 11 della prima giornata

Il portale di calcio e statistiche ha subito premiato due calciatori del Milan dopo la vittoria contro l’Udinese di sabato scorso.

Tanta qualità offensiva, qualche problema invece in fase di contenimento. Ma il Milan ha vinto con merito contro l’Udinese la gara di debutto del nuovo campionato.

Il 4-2 di sabato scorso a San Siro ha confermato le ottime potenzialità della squadra di Stefano Pioli, che forse assieme al Napoli è la formazione che ha giocato meglio nella prima uscita stagionale.

I tifosi possono essere contenti, anche per lo stato di forma di alcuni singoli che hanno ricominciato al meglio la loro avventura. In particolare due dei titolari del Milan sono stati premiati come migliori nei rispettivi ruoli di tutta la prima giornata.

La Top 11 della 1.a giornata di Serie A: due rossoneri tra i migliori

Come di consueto, il portale Whoscored.com ha pubblicato la Top 11 della prima giornata del campionato di Serie A. Un undici scelto in base a numeri, statistiche e media voto ottenuta dai calciatori scesi in campo tra sabato e lunedì scorsi.

Il Milan è subito ben rappresentato. Infatti nella formazione tipo del primo weekend di campionato vi sono due rossoneri presenti. Ovvero il capitano Davide Calabria, che contro l’Udinese si è guadagnato un rigore e fornito un assist vincente. Con lui anche il anche Brahim Diaz, autore di una rete decisiva nella partita di San Siro.

Punteggio di 8.0 per Calabria, evidentemente giudicato tra i calciatori più brillanti nel debutto stagionale, mentre Diaz si accontenta di un ottimo 7.9 come media voto statistica.

Può far discutere l’assenza da questa Top 11 di Ante Rebic, autore di una doppietta contro l’Udinese e forse migliore in campo del Milan nella prima partita a San Siro. Ma evidentemente i voti ed i numeri di due altri attaccanti, i serbi Vlahovic e Jovic, sono stati considerati superiori rispetto a quelli del numero 12 milanista.