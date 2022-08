Arbitri, scelto Maresca per dirigere Atalanta-Milan

Scelti e designati gli arbitri per la seconda giornata di Serie A. Atalanta-Milan verrà diretta dal signor Maresca di Napoli.

Nella giornata odierna l’AIA e la Lega Serie A hanno diramato il comunicato ufficiale sugli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022-2023.

Note dunque le designazioni arbitrali del prossimo weekend. Il match tra Atalanta e Milan, che si giocherà al Gewiss Stadium domenica 21 agosto alle ore 20:45, sarà diretto da Fabio Maresca.

Il fischietto napoletano sarà coadiuvato dai guardalinee Baccini e Prenna, mentre come quarto uomo sarà impiegato Sozza. Alla postazione VAR invece il compito di sorvegliare gli episodi dubbi sarà affidato al sig. Paolo Valeri.

Maresca torna a dirigere il Milan dopo dieci mesi

Maresca, arbitro della sezione di Napoli nato nel 1981, sarà alla dodicesima direzione ufficiale del Milan. Il bilancio col fischietto campano recita finora 6 vittorie rossonere, tre pareggi e due sconfitte.

L’ultimo incrocio in linea temporale risale a dieci mesi fa, alla discussa vittoria del Milan sul campo della Roma nell’ottobre 2021. In quell’occasione Maresca fu contestato soprattutto dai giallorossi, per il rigore concesso a Ibrahimovic dopo un contatto con Ibanez.

Molto positivo anche il bilancio dell’Atalanta negli incroci con il signor Maresca. Ben 9 vittorie ottenute su 14 precedenti dalla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Sarà la prima volta che l’arbitro napoletano dirige un match tra le due formazioni lombarde.

Come detto alla postazione VAR ci sarà il romano Paolo Valeri. Diverse le presenze in questo particolare ruolo in carriera con il Milan per il fischietto classe ’78. Da segnalare solo un recente Milan-Cagliari, finito 0-0 nel maggio 2021, in cui i rossoneri protestarono per un possibile rigore su Rebic non ravvisato dallo stesso Valeri al monitor.