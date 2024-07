Prenotato dal Milan, accordo con Galliani per il 2025

Il Milan prenota un colpo per il futuro, in particolare per il 2025: l’accordo con Adriano Galliani può arrivare all’improvviso

Adriano Galliani ha avuto quasi un rapporto simbiotico per il Milan, fatto di esultanze, grandi successi, cravatte gialle e colpi di calciomercato che hanno lasciato senza fiato i tifosi, sempre in grande stile. Tra scudetti, Champions League e grandi trionfi, ha scritto la storia al fianco di Silvio Berlusconi e non potrà mai essere dimenticato da ogni supporters rossonero, che ha gioito con lui e ha amato anche il suo modo di fare.

Galliani non può staccarsi dal calcio e, anche a distanza di anni dall’addio al Milan, continua a fare bene in Lombardia, per il Monza. I brianzoli hanno cambiato tanto nelle ultime settimane, perdendo interpreti decisivi come Palladino e Colpani, ma hanno tutta l’intenzione di mantenere la categoria anche nel prossimo futuro.

Occhio, però, a un intreccio sul calciomercato che potrebbe coinvolgere proprio i due club lombardi e che riguarda un talento di belle speranze, di cui forse non si è parlato abbastanza nella seconda parte della scorsa stagione. I rossoneri hanno posto le sue attenzioni su di lui e vogliono portarlo in rossonero a partire dal 2025.

Il Milan prenota Bondo per il 2025: corsa al servizio del centrocampo

Warren Bondo è un centrocampista classe 2003 che abbiamo visto in azione diverse volte nella scorsa stagione con la maglia del Monza. La sua caratteristica principale è sicuramente la corsa, recuperare palloni e ripulirli, ma anche far iniziare l’azione con passaggi semplici e poi tentare l’inserimento profondo.

Nel corso della sua giovane carriera, è stato provato come mezzala, mediano e addirittura come esterno su entrambe le fasce, a dimostrazione di come sia un calciatore moderno e duttile, che all’occorrenza può diventare un vero e proprio jolly per la squadra. Oltre alla capacità di adattamento, poi, c’è anche il tiro, visto che in diverse occasioni nella scorsa stagione si è presentato al limite dell’area ed è stato pericoloso.

Il Milan lo vuole per rimpolpare le soluzioni nel cuore del gioco, ma sa bene che il Monza non lo lascerà andare per meno di 10 milioni di euro. Per il 2025, può essere un gran colpo, anche perché prenotarlo adesso, vuol dire preservarsi dall’inevitabile aumento del prezzo che riguarderà il centrocampista, in scadenza a giugno 2027.